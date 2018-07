Família do cantor Wando divulga nota de agradecimento A família do cantor Wando e a equipe médica que cuidou do cantor divulgaram uma nota agradecendo o carinho e a atenção de todos os envolvidos durante o período de internação no Biocor Instituto, desde o último dia 27 de janeiro. O cantor morreu hoje aos 66 anos vítima de enfarte. Ele estava internado há 12 dias.