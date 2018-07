Família do garoto Juan entra em programa de proteção

A polícia encontrou nesta manhã um corpo em estado avançado de decomposição no Rio Brotas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. No entanto, no fim da tarde, a Polícia Civil informou que um exame preliminar no esqueleto definiu que o cadáver é de uma menina ainda não identificada. A chefe de polícia Martha Rocha determinou ainda que sejam realizados exames de DNA, papiloscopia, da arcada dentária, antropológico, entre outros, para identificar a vítima.

A Polícia Militar (PM) prosseguiu hoje com as buscas pelo corpo de Juan nas matas atrás da favela Danon com cães farejadores. O atraso de uma semana das autoridades para iniciar a procura pelo garoto revoltou os familiares dele. O corregedor da PM, Ronaldo Menezes, alegou que as roupas da vítima, que seriam usadas nos cães para as buscas, foram entregues lavadas e passadas pela família, que demorou a entregar a peça com o cheiro do garoto.

Reconstituição

No morro Pavão-Pavãozinho, na zona sul do Rio, a 13.ª Delegacia de Polícia de Ipanema realizou a reconstituição da morte do funcionário do Carrefour André de Lima Cardoso Ferreira, de 19 anos. O rapaz foi morto no dia 12 de junho. Segundo policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), ele estava armado, com drogas e atirou contra os agentes. A família nega.