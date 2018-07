Mércia desapareceu no dia 23 de maio depois de sair da casa de seus avós, em Guarulhos. O corpo dela foi encontrado em 11 de junho em uma represa em Nazaré Paulista, no interior do Estado. O ex-namorado da vítima, o advogado Mizael Bispo de Souza, e o vigia Evandro Bezerra da Silva são acusados da morte dela.