Família é feita refém em assalto na zona sul de SP

Eles invadiram a casa e também fizeram reféns a filha e a esposa do professor. A residência possui sistema de vigilância, que foi acionado. O funcionário da empresa de segurança foi ao local após não conseguir entrar em contato com as vítimas e acionou os policiais. Os bandidos conseguiram fugir, levando os dois carros da família, um Palio e um Ecosport, computadores, notebook, relógios, DVDs, talões de cheque, cartões de crédito e R$ 2 mil.

O caso foi registrado no 34º Departamento de Polícia, onde a polícia recebeu a informação de que o Palio havia batido em um carro estacionado na Avenida Jurubatuba. O veículo foi abandonado sem nenhum objeto roubado. A família deverá comparecer à delegacia para fazer reconhecimento fotográfico.

Hoje, outro assalto ocorreu na mesma região. Segundo a PM, ladrões armados invadiram uma casa por volta das 8 horas. As vítimas acionaram o policiamento. Ninguém ficou ferido.