Família é feita refém na região metropolitana de BH A família de um funcionário do Banco Real foi mantida refém durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje por assaltantes de banco em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia, pelo menos quatro homens armados entraram na casa e renderam o tesoureiro do banco, a mulher, um bebê de um ano e cinco meses e a empregada da família. Hoje, parte dos bandidos se dirigiu com o tesoureiro para a agência, em Contagem, e a outra parte do bando levou a família para um cativeiro em Betim. Ao chegar na agência, o tesoureiro entrou sozinho, chamando a atenção de uma funcionária que já estava trabalhando e que começou a gritar, assustando os suspeitos, que fugiram. Segundo a Polícia Militar, a família foi encontrada no cativeiro e libertada sem ferimentos. A polícia não soube informar como foi encontrado o cativeiro. Os assaltantes continuam foragidos.