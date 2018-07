Família é feita refém por 2 horas durante assalto em SP

O dono da casa, um contabilista de 46 anos, contou que chegava à residência de carro quando foi abordado. A quadrilha aproveitou quando a vítima abriu o portão eletrônico da garagem para entrar no imóvel. Dentro da casa, os criminosos renderam também a esposa da vítima e a filha do casal. Conforme o contabilista, os bandidos estavam atrás de um suposto cofre e pediam para que ele não mentisse sobre a sua existência. "Eu falei que eles podiam revirar tudo que não iam encontrar nada."

A família foi mantida na sala sob a vigilância de um dos assaltantes. De acordo com o relato do contabilista, dois homens subiram para os quartos e um quarto bandido foi até a cozinha. Um dos criminosos que estava na sala pegou o cartão bancário e a senha da vítima e saiu para efetuar saques em caixas eletrônicos.

Denúncia

Avisados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (PM), que recebeu uma denúncia, policiais da Força Tática do 4º Batalhão foram ao local. Eles tocaram a campainha da residência e foram atendidos pelo contabilista, que disfarçou e disse que estava tudo bem. Ele contou que um funcionário do banco onde é correntista chegou a ligar para perguntar sobre a movimentação na conta. O contabilista confirmou os saques.

Dentro da casa, a quadrilha percebeu a movimentação da polícia e um dos assaltantes conseguiu fugir pelos fundos. A PM entrou na residência e prendeu Diego Henrique Melo da Silva. Um revólver calibre 38 usado por ele foi encontrado escondido debaixo de um colchão. Segundo a PM, Andrew Lima de Oliveira foi preso quando ao chegava ao local do crime depois de efetuar os saques da conta do contabilista. Com ele, foram apreendidos um carregador de pistola, o cartão bancário da vítima e R$ 2 mil. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp).