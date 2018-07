Família é feita refém por seis horas em Itapevi-SP Uma família foi feita refém por seis horas após uma tentativa frustrada de assalto em Itapevi, na Grande São Paulo. Nove pessoas, sendo sete da família e um casal de amigos, foram libertados pelos assaltantes pouco antes das 3 horas da madrugada de hoje. Por volta da meia-noite, a mãe da família foi a primeira a ganhar a liberdade. Quase meia hora depois, os assaltantes libertaram a nora. As negociações continuaram. Os assaltantes chegaram a pedir coletes à prova de bala, mas a exigência foi negada pela polícia. Para se entregarem, os assaltantes, três homens e um menor, exigiram a imprensa no local e que uma equipe de televisão entrasse na residência para acompanhar a rendição. De acordo com informações da Polícia, o grupo rendeu o filho de um empresário e invadiu a residência. O pai conseguiu fugir, pulando o muro do quintal, e acionou a Polícia. O Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate) da Polícia Militar, o Grupo Especial de Resgate da Polícia Civil e equipes da 3ª Companhia do 20º Batalhão comandaram as negociações.