Família é indenizada no Rio após carro ser atingido Uma família que ficou presa dentro do carro durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na Rodovia Washington Luiz, no Rio de Janeiro, será indenizada em mais de R$ 30 mil. A juíza Simone Lopes da Costa, da 10ª Vara da Fazenda Pública da Capital, condenou o Estado a pagar pelos danos causados a pai, mãe e filho.