Família é mantida refém durante toda a noite em BH

Uma família foi mantida refém por um grupo de ao menos quatro pessoas armadas, em uma tentativa de assalto a banco frustrada em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O tesoureiro de uma agência do Banco Real (ABN Amro), sua mulher, filha de um ano e empregada da família, ficaram em poder dos criminosos durante toda a madrugada desta quinta-feira, 10. O tesoureiro foi levado pelos assaltantes até a agência em que trabalha, onde seria forçado a retirar dinheiro. Sua família permanecia em casa, com outra parte do grupo. Um funcionário do local acionou o alarme, desconfiado de que se tratava de um assalto. Os criminosos, então, abandonaram a agência, sem o tesoureiro. A família foi libertada próximo a Betim, também na região metropolitana de BH. Todos estavam ilesos. A PM analisa imagens do circuito interno de TV para chegar aos bandidos.