Família é mantida refém por mais de 9 horas em Minas Um homem faz cinco pessoas da mesma família refém há mais de nove horas na cidade de Cristiano Otoni, a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte (MG). Segundo informações da Polícia Militar, Vitor Cleiton Seixas de Almeida se trancou por volta das 7h30 da manhã de hoje com a ex-mulher, os sogros e um cunhado, além de sua própria filha de 2 anos, na residência do bairro de Pinheiro. Policiais Militares estão em frente a casa da família negociando com o seqüestrador, com apoio de uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Depois que a polícia chegou ao local, Almeida, que está armado, efetuou um disparo, mas ninguém teria ficado ferido, de acordo com informações da PM.