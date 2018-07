Família e PM vão depor sobre morte de rapaz em casa

Embora o boletim de ocorrência indique que foram feitos 12 disparos, apenas quatro balas foram encontradas no corpo do rapaz viciado em crack e cocaína. Os policiais foram chamados à casa pela família depois que o rapaz de 29 anos se trancou com desconhecidos dentro do quarto para usar droga. Bruno não quis abrir a porta e os policiais chegaram a disparar balas de borracha, antes de arrombar a porta com permissão do pai. Armado com uma faca de cozinha, Bruno agrediu Andrade que se defendeu disparando contra o rapaz. Ele morreu a caminho do hospital.

Segundo relato de vizinhos e parentes, Bruno era uma rapaz alegre, que fazia sucesso com as garotas. Começou a fumar maconha no fim da adolescência. Mas a mudança de comportamento só ficou bastante visível nos últimos anos, depois que ele passou a consumir cocaína e crack e tornou-se agressivo com a família. Ele chegou a cursar Direito numa faculdade da capital, mas trancou a matrícula no início do ano.

Um dia depois do enterro de Bruno Magalhães, morto a tiros dentro de sua própria casa por um policial militar, o clima ainda era de indignação no bairro Esplanada, onde morava a vítima. Sob impacto da tragédia, o pai de Bruno, o aposentado Marco Antônio Andrade, não quis fazer comentários.