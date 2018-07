Família é presa em laboratório de refino de drogas Um imóvel usado por uma família de traficantes para o preparo e distribuição de drogas foi alvo de PMs do 29º Batalhão, no início da noite de terça-feira, 9, no Jardim Kemel, região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Uma abordagem a um suspeito que andava pela rua desencadeou todo o flagrante, que foi registrado no 50º Distrito Policial.