Família encontra grafia errada em memorial do 11/9

O memorial foi inaugurado no domingo, décimo aniversário do atentado que destruiu as torres gêmeas do World Trade Center. Na ocasião, a irmã de Jeffrey Schreier notou que o nome dele aparecia como "Jeffery", segundo relato feito na terça-feira por Sarah Lippman, porta-voz do memorial, construído no local onde ficava o WTC.

"Lamentamos extremamente a dor que esse erro tem causado à família de Jeffrey", disse Michael Frazier, outro porta-voz do memorial, em nota.

Schreier trabalhava na empresa Cantor Fitzgerald e, segundo Lippman, é parte dos 40 por cento das vítimas que nunca tiveram os corpos recuperados depois do atentado cometido por militantes islâmicos com aviões sequestrados.

"Assim que soubemos desse erro começamos a trabalhar para corrigi-lo, e estamos envolvidos com nossos fabricantes (...) e com o arquiteto para isso", disse Frazier, dizendo ter se tratado de um erro de digitação.

(Reportagem de Barbara Goldberg)