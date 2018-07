Família, fãs e astros se reúnem para velar Whitney Houston

Houston, que morreu num quarto de hotel em Beverly Hills na semana passada, gravou músicas de amor emocionantes e outras vibrantes e bem dançantes, ao longo dos seus 30 anos de carreira, cujo apogeu chegou com o lançamento do mega sucesso "I Will Always Love You" em 1992, que abriu o caminho para uma geração de cantoras que seguiram seus passos.

Convidados lotaram a cerimônia na igreja Batista New Hope Baptist Church, localizada num bairro modesto de Newark, N.J., sua cidade natal. Houston aperfeiçoou sua poderosa voz, cantando gospel no coral da igreja com sua mãe, Cissy Houston, que fazia "Backing Vocal" de Aretha Franklin.

"Seu legado é a sua música poderosa," disse o ativista de direitos civis, Reverendo Jesse Jackson aos repórteres do lado de fora da igreja.

Houston foi uma das maiores cantoras dos anos 80 e 90, mas sua vida pessoal e o casamento com o cantor Bobby Brown foram muito tumultuados. Ela admitiu ter abusado de cocaína, álcool, maconha e de medicamentos controlados.

Sua morte, aos 48 anos, chocou sua família, seus fãs e a indústria da música. Houston foi encontrada afogada na banheira de um hotel na véspera da entrega do prêmio da indústria da música, Grammy Awards. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Havia um forte esquema de segurança do lado de fora da igreja e as ruas foram isoladas. A polícia pediu aos fãs que ficassem em casa e assistissem ao funeral pela Internet ou pela TV, mas alguns apareceram mesmo assim, bem cedo, próximo às barreiras policiais, para tentar chegar o mais perto possível da cantora.

"Ela significava tanto para mim. Eu costumava sentar no meu quarto e cantar as músicas dela", disse Wendy Saunders, que veio de Detroit para homenagear Houston. Renée Taylor, de Baltimore, segurava um cartaz que dizia: "Você nos deu mais amor do que jamais haveremos de precisar."

Grandes nomes da música Gospel, Soul e Pop estavam previstos para cantar e discursar durante uma missa que deve durar muitas horas. Entre eles estão Alicia Keys, Stevie Wonder, R. Kelly e a prima de Houston Dionne Warwick.

Antes da cerimônia, o coro da igreja aplaudiu e cantou canções Gospel acompanhado por uma banda.

Estrelas de Hollywood como Kevin Costner e Tyler Perry constam na lista de astros que falarão durante a cerimônia, assim como o produtor Clive Davis, que descobriu Houston e a guiou durante toda a sua carreira. Oprah Winfrey, Elton John e Bill Cosby também devem comparecer à cerimônia.

A família de Houston decidiu que a cerimônia não seria aberta ao público, assim como aconteceu com o pop star Michael Jackson, que morreu em 2009, mas eles concordaram que a cerimônia seja transmitida ao vivo por redes de TV e pela Internet.

Nos últimos dias, muitos fãs de Houston deixaram flores, cartões e balões dedicados à cantora, que se tornou uma estrela mundial com seu disco de estréia em 1985 que inclui sucessos como "Saving All My Love For You", "How Will i Know" e "Greatest Love Of All".