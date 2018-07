Família inteira morre em acidente na em Papanduva (SC) Um casal e os dois filhos morreram, às 2h15 desta madrugada, após o veículo em que estavam, uma Chevrolet S-10 branco, de Major Vieira (SC), atingir de frente um caminhão Volkswagen modelo 24250, de Cornélio Procópio (PR), carregado com frutas, no km 48 da BR-116, em Papanduva (SC), no norte catarinense, a 360 quilômetros de Florianópolis.