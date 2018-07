Família Klein pode abrir arbitragem contra Pão de Açúcar

"Foi descoberto, nas auditorias que vêm sendo realizadas, que podem existir inconsistências nos balanços da Globex usados na ocasião da fusão das empresas... Se confirmado, pode ter relevância na relação de troca que foi usada (na ocasião)", disse à Reuters o advogado Ivo Waisberg, que representa a família Klein.

Segundo ele, o Pão de Açúcar foi informado nos últimos dias sobre tal controvérsia por meio de uma carta que, até o momento, não resultou em nenhum posicionamento.

A Via Varejo é formada por Ponto Frio, Casas Bahia e Nova Pontocom. As famílias Diniz, do Pão de Açúcar, e Klein, antiga dona das Casas Bahia, anunciaram em dezembro de 2009 acordo para uma associação envolvendo a então Globex (dona do Ponto Frio) e Casas Bahia.

Pouco tempo depois, o negócio foi paralisado com os Klein tentando obter condições mais favoráveis. A fusão foi retomada em julho de 2010, mas a relação entre os sócios ficou mais complicada.

"Oferecemos um prazo para negociação, conforme previsto em contrato", disse, se referindo a um prazo de 30 dias que, caso não seja cumprido, levará a controvérsia em questão para arbitragem.

Waisberg acrescentou que, no caso da identificação de qualquer controvérsia, o contrato firmado entre ambas empresas prevê o estabelecimento de um prazo para negociações, antes que seja acionada uma câmara arbitral.

O Pão de Açúcar afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que não comentaria o assunto.

(Por Vivian Pereira)