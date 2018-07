Família líbia nega sequestrar filha de brasileira

Segundo Ahmed, a família está pronta para devolver a filha à mãe, desde ela "esteja bem e possa cuidar da menina".

O caso foi revelado por amigos brasileiros de Cecília nas redes sociais na quinta-feira passada (20). Desde sábado, a jovem está abrigada na Embaixada do Brasil em Trípoli.

Segundo a versão de Cecília, ela chegou a Trípoli para visitar a família do marido no início de dezembro. Depois de vários dias em que teria sofrido maus tratos, ela disse ter sido deixada pelo ex-marido, Ibrahim, e seu irmão, Ahmed, na embaixada. Desde então, ela não teve mais contato com a filha.