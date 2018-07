Família morre após carga se soltar de caminhão no PR Três pessoas de uma mesma família morreram após uma carga de toras cair de um caminhão na PR-592, em Coronel Vivida, no Paraná, na madrugada de ontem. As vítimas estavam na beira da rodovia quando as toras se soltaram do veículo. Eles estavam próximos da casa onde moravam. Não houve tempo das vítimas serem socorridas.