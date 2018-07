Família Obama comanda acendimento da árvore de Natal

Obama, reeleito em novembro em parte graças à sua reação eficiente à tempestade, começou a cerimônia brincando com a alta rotatividade das "árvores de natal nacionais" em Washington.

"Nossa árvore anda tendo problemas ultimamente -- essa é a nossa terceira em três anos. Nossa árvore tradicional se perdeu numa tempestade, e aí a substituta não pegou. Isso só serve para mostrar que o cargo de ninguém é seguro aqui em Washington", afirmou Obama, provocando risos da plateia, num local ao ar livre próximo da Casa Branca.

"Mas eu me sinto bem com esta. Foi plantada dias antes do furacão Sandy, e resistiu inteira à tempestade", acrescentou.

Obama e sua família comandaram uma contagem regressiva antes do acendimento das luzes.

O presidente disse que esta temporada natalina será "especialmente difícil para as famílias que perderam tudo na tempestade... mas também é hora de sermos gratos pelo heroísmo e perseverança de homens e mulheres comuns na rota da tempestade, que nos mostraram que os norte-americanos serão sempre mais fortes do que os desafios que enfrentamos".

O mestre de cerimônias do evento, ocorrido pela 90a vez, foi o ator Neil Patrick Harris. Colbie Caillat, The Fray, Jason Mraz e James Taylor fizeram apresentações musicais.

(Reportagem de Jeff Mason)