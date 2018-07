Família passa duas horas refém em casa do Morumbi Três pessoas foram mantidas reféns de quatro assaltantes hoje por cerca de duas horas dentro de uma casa no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. Todos já foram liberados, os três sem ferimentos. Segundo a Polícia Militar, na manhã de hoje quatro homens invadiram uma residência e anunciaram o assalto. Enquanto buscavam objetos de valor, o local foi cercado por viaturas da polícia, acionada por um vizinho que percebeu a ação.