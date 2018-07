Família procura jornalista desaparecido O jornalista Celso Mazzieri, de 45 anos, morador de São Paulo, está desaparecido desde sexta-feira, após ir a uma festa com amigos em Porto Feliz, na região de Sorocaba. O jornalista é assessor da atriz Nani Venâncio e falou com a mãe pela última vez às 21h de sexta-feira. Ele teria avisado que viajaria com um amigo. O carro do jornalista teria sido visto em uma estrada da cidade, no meio de um canavial. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.