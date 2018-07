Família procura jornalista desaparecido no interior de SP

O jornalista Celso Mazzieri, de 45 anos, morador de São Paulo, está desaparecido desde a madrugada de sexta-feira, 28, após ir a uma festa com amigos em Porto Feliz, região de Sorocaba. O jornalista trabalha como assessor da atriz e apresentadora Nani Venâncio e falou com a mãe após sair do trabalho, por volta das 21 horas de sexta-feira. De acordo com o irmão, Fernando Mazzieri, ele avisou que ia viajar com um amigo para o interior. Depois disso, ele não fez mais contato.

Os familiares procuraram o amigo citado por Celso em Porto Feliz e ele contou que tinham ido a um baile, em Sorocaba, mas disse que o jornalista não tinha gostado da festa e resolveu ir embora. O rapaz disse ainda que Celso prometera ir buscá-lo às 5h30, mas não apareceu. O carro do jornalista teria sido visto numa estrada, em Porto Feliz, em meio a um canavial. Segundo Fernando, os familiares foram até o local e encontraram apenas marcas de pneu na terra.

A família registrou o desaparecimento no 100º Distrito Policial da capital. Segundo Fernando, o jornalista é homossexual e há suspeita de que tivesse algum envolvimento com o rapaz de Porto Feliz. A família decidiu divulgar uma foto do jornalista em busca de informações.