Família que ia para Canárias pega vôo errado para Turquia

Uma família britânica que tinha comprado passagens para passar uma semana em Lanzarote, nas Ilhas Canárias (Espanha), embarcou no vôo errado e foi parar na Turquia.Charles Coray, a esposa Tanya e a filha de nove anos Phoebe não perceberam o erro até que o avião pousou e a comissária de bordo disse aos passageiros: "Bem-vindos à Turquia".A família, que é de Llanishen, em Cardiff (País de Gales), tinha comprado um pacote de férias com tudo incluído com a companhia de turismo britânica First Choice. Eles ficariam em um hotel cinco estrelas nas Ilhas Canárias e o vôo seria para Arrecife, em Lanzarote.Ao invés disso, a família foi parar no aeroporto de Bodrum, na Turquia, onde teve que pagar uma taxa de visto de 10 libras por pessoa (cerca de R$ 31), antes de embarcar de volta para Cardiff.Coray afirmou que a família não percebeu o erro porque o cartão de embarque apenas declarava que eles estavam indo para o aeroporto de Bodrum, sem falar que era na Turquia.SonoCharles Coray também afirmou que, assim que embarcou, a família começou a dormir."Era cerca de 6h30 da manhã quando chegamos ao aeroporto de Cardiff e fomos ao balcão da Servisair", afirmou. "Não percebemos que o balcão estava fazendo o check-in para mais de um vôo.""Estávamos sonolentos e não percebemos que a menina do balcão havia nos colocado no vôo errado.""Não foram feitos anúncios no salão de embarque", acrescentou. "Quando fomos chamados para o portão, demos a eles nosso cartão de embarque, entramos no avião e dormimos.""Foi só quando a comissária de bordo disse 'Bem-vindos à Turquia' que a ficha caiu", afirmou Coray.IbizaA família pegou o mesmo avião de volta para Cardiff e foi colocada em um hotel próximo do aeroporto para aguardar uma solução da companhia turística.Coray afirmou que sua família não queria passar uma semana de férias na Turquia e todos estavam exaustos com o vôo errado, principalmente sua filha."Ela nos viu entrando em pânico quando percebemos o que tinha acontecido e estava muito preocupada com isso", afirmou.A companhia de turismo First Choice ofereceu à família Coray férias em Ibiza."Vou verificar os cartões de embarque para não cometermos o mesmo erro", concluiu Charles Coray.