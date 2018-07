Família quer indenização por suposto abuso de padre A família do jovem supostamente abusado por um padre polonês no Rio anunciou hoje que pedirá indenização à Igreja Católica por danos morais. "Não há como minimizar a dor da família, mas queremos que a ação cível puna a Igreja Católica. Nestes casos, os padres e bispos sofrem sanções, mas a Igreja não toma providências internas. Desta vez, nós queremos responsabilizar a instituição, pois o abuso ocorreu em uma igreja", disse Perón Cavalcante, advogado do jovem no processo.