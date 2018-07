Família real britânica abre conta no Flickr

Fotos raras da Família real britânica foram disponibilizadas na internet depois que o Palácio de Buckingham abriu uma conta no site de fotografias Flickr.

Imagens de eventos recentes, fotos dos arquivos da rainha Elizabeth 2ª, do príncipe de Gales e de outros membros da monarquia poderão ser acessadas pelo público a partir de segunda-feira.

Mais de 600 fotografias foram colocadas na conta da monarquia britânica.

Outras imagens serão disponibilizadas a medida que novos eventos ocorram.

A abertura da conta no Flickr segue o lançamento do novo website real, da conta Monarquia Britânica no site de microblogs Twitter, no ano passado, e do Canal Real no YouTube em 2007.

O lançamento coincide com a abertura do Palácio de Buckingham (residência oficial da rainha) durante o verão e mostra fotos que fazem parte da exposição O Ano da Rainha, que será inaugurada na terça-feira, no palácio em Londres. Rainha Elizabeth II com seus pais quando eles ainda eram duque e duquesa de York

Crianças da Família Real

Entre os destaques da página no Flickr estão fotos da rainha Vitória quando criança, além de outros membros da família real na época, imagens da rainha Elizabeth 2ª quando bebê e fotografias de recentes eventos da monarquia.

A conta foi dividida em duas categorias - a primeira, Coleção Real, contém imagens da exposição e da época vitoriana, além de fotos mostrando funcionários do palácio preparando um banquete para chefes de Estado.

Também há fotos bebês da família real assinadas pelo fotógrafo Marcus Adams, entre elas, da rainha Elizabeth 2ª e do príncipe Charles.

A seção Família Real agrupa fotos de indivíduos ligados à monarquia. O príncipe Harry aparece ainda recém nascido, no colo da mãe, Diana, a princesa de Gales.

Seu irmão mais velho, o príncipe William, é visto aidna criança com seus pais e o irmão, em exercícios com a Marinha Real no Caribe e em um encontro com o jogador de futebol David Beckham na África do Sul.