Família Real britânica divulga fotos de William e Kate

A Família Real britânica divulgou neste domingo duas fotos oficias do noivado do príncipe William e Kate Middleton, feitas pelo fotógrafo Mario Testino.

No passado, o fotógrafo já retratou a mãe de William, Diana.

E o casual

Os retratos, um formal e um casual, foram tirados no Palácio de St. James. Testino disse que o casal, cujo casamento foi marcado para 29 de abril, "transbordava de felicidade".

As imagens foram escolhidas pelos noivos, que posaram para as fotos no mês passado, uma semana após o anúncio do noivado.

Passado

"Eles estão no auge e transbordam de felicidade. Nunca senti tanta felicidade como quando os vi juntos", disse o fotógrafo peruano que criou algumas das imagens mais famosas de Diana.

William, seu pai Charles e seu irmão Harry já haviam posado para Testino em outras ocasiões.

Ele retratou o 21 aniversário de William em 2003 e o 20 de Harry, um ano depois.

O governo britânico determinou que o casamento de William e Kate seja considerado um feriado nacional.