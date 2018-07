Família real retira queixa por fotos de príncipe Harry nu

As fotos do príncipe de 27 anos, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, surgiram em agosto em um site de fofocas dos EUA e foram publicadas pelo tabloide The Sun -- o único título britânico a publicar as imagens.

O escritório de Harry no Palácio de St. James disse que a realeza tinha decidido não prosseguir com uma queixa formal dado o serviço atual do príncipe no Afeganistão.

Por outro lado, o irmão de Harry, o príncipe William, e sua esposa Kate apresentaram uma queixa-crime contra o fotógrafo que tirou fotos dela de topless enquanto o casal estava de férias em uma casa francesa.

O duque e a duquesa de Cambridge, como o casal real é formalmente conhecido, também querem indenização da revista de fofocas francesa Closer, que foi a primeira a publicar as fotos este mês.

Eles ganharam uma liminar que proíbe a revista de publicações posteriores e ordena a Closer a entregar as fotos para o casal real.

"O príncipe Harry está focado totalmente no seu serviço militar no Afeganistão, de modo que buscar uma denúncia relativa à sua vida privada não seria conveniente neste momento e viria a ser uma distração", disse um comunicado do palácio.

Harry, neto da Rainha Elizabeth, retornou ao Afeganistão este mês para pilotar helicópteros de ataque na guerra da Otan contra os insurgentes do Taliban.

"Continuamos com a opinião de que um quarto de hotel é um espaço privado onde os seus ocupantes teriam uma expectativa razoável de privacidade", disse o palácio.

As fotos foram um constrangimento para a família depois de um verão de celebrações bem-sucedidas do Jubileu de Diamante para marcar os 60 anos de reinado da rainha Elizabeth e das aparições reais nos Jogos Olímpicos de Londres.

(Texto de Alessandra Rizzo)