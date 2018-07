Família registra na polícia desaparecimento de cineasta

Parentes do cineasta Cadu Barcellos, de 26 anos, registraram na Polícia Civil do Rio seu desaparecimento, no início da tarde deste domingo. Um dos diretores do filme `5x Favela - Agora por nós mesmos'' e morador da Vila dos Pinheiros, no Complexo de Favelas da Maré, Barcellos foi visto pela última vez na tarde de sexta-feira na Praia de Ipanema, zona sul do Rio.

De acordo com amigos dele, o rapaz estava procurando uma francesa com quem havia combinado de se encontrar. Os pais do cineasta já fizeram buscas em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML). Amigos e conhecidos de Barcellos iniciaram uma campanha pelo Twitter e Facebook para tentar descobrir o paradeiro do cineasta.