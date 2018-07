Família terá de devolver macaco à natureza, diz Justiça

A decisão do desembargador Eduardo Gusmão Alves de Brito teve como justificativa a inexistência do direito de posse por particular de animal silvestre, mantido em cativeiro sem a devida permissão legal.

Em seu favor, Lima alegou que, embora silvestre, Chiquinho já é idoso e sempre foi tratado como um membro da família, o que inviabilizaria qualquer tentativa de reinserção em seu ambiente natural. Para o Inea, a conduta do autor, apesar de bem intencionada, seria nociva e ilegal.

No ano passado, a juíza Christianne Maria Ferrari, da 4ª Vara Cível de Petrópolis, havia julgado procedente o pedido do dono de Chiquinho em ação proposta contra a Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF), declarando-o guardião do animal. Entretanto, o Inea entrou com recurso, considerando que houve crime contra a flora e fauna.