Família vítima de botulismo em SP deve deixar hospital A família vítima de botulismo em Santa Fé do Sul, a 620 km de São Paulo, deve receber alta nesta quinta-feira. A informação é do médico Rafael Nilsen, da Santa Casa da cidade. Ele falou à Agência Estado que aguardava apenas a chegada do outro médico que cuida do caso, José Maria Ferreira dos Santos, para que os pacientes fossem mandados para casa. Eles devem continuar, porém, sendo monitorados nos próximos dias.