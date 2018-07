Família vítima de botulismo no interior de SP sai de UTI A família vítima de botulismo em Santa Fé do Sul, a 620 km de São Paulo, já está fora de perigo. Pai e mãe já haviam deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, ontem, os dois filhos do casal também foram transferidos para um quarto da Santa Casa local.