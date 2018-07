Familiares começam a enterrar primeiras vítimas As famílias começaram ontem a enterrar as vítimas da tragédia. Sob uma chuva fina, cerca de 30 pessoas acompanharam o enterro do corpo de Cornélio Ribeiro Lopes, de 73 anos, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Ele era zelador do Edifício Liberdade, o primeiro a desmoronar, e morava no 18º andar.