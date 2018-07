Familiares das vítimas do 447 criam associação no RJ Familiares de pelo menos 12 passageiros brasileiros do voo 447 da Air France se reuniram nesta manhã no Rio de Janeiro e formaram a Associação das Famílias das Vítimas do Voo 447. O objetivo do grupo é somar esforços aos familiares de franceses mortos na queda do Airbus, de modo a garantir seus direitos. A reunião foi na casa do aposentado Nelson Marinho, pai do mecânico de engrenagens Nelson Marinho Filho, de 40 anos. Ele foi escolhido um dos representantes da associação, a qual pretende registrar na segunda-feira.