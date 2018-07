Familiares de Bernardo disputam guarda de sua irmã As famílias de Leandro Boldrini, 38 anos, e Graciele Ugulini, 32, pais e madrasta do menino Bernardo Boldrini, 11, estão disputando a guarda da filha do casal, um bebê de 1 ano e seis meses. Desde a prisão dos dois, suspeitos de assassinar Bernardo com a ajuda da assistente social Edelvânia Wirganovicz, 40, a criança está sob os cuidados da irmã de Graciele, Simone, na cidade gaúcha de Santo Ângelo.