Familiares de funkeira prestam depoimento no Rio A funkeira e ex-vereadora Verônica Costa terminou de prestar depoimento na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro no início da tarde de hoje. Agora, a família de Verônica prestará depoimento. Eles teriam ajudado Verônica a torturar o marido Márcio Costa na última terça-feira, 22, segundo a própria vítima.