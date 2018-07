Familiares de PMs fazem ato contra violência na Paulista

SÃO PAULO - Cerca de 250 familiares de policiais militares de São Paulo ocuparam a Avenida Paulista na tarde desta quinta-feira, 15, em um ato contra a violência. O grupo saiu do vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp) por volta das 16h e caminhou até o Cemitério Araçá, na Avenida Doutor Arnaldo.

O ato durou 1h30, tempo que os manifestantes levaram para percorrer os 2km entre o Masp e o cemitério. Durante o percurso, as quatro faixas da Avenida Paulista, no sentido Consolação, ficaram interditadas. Os familiares de policiais passaram pelo túnel da Paulista, também com bloqueio da pista, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) - que acompanhou toda a manifestação juntamente com a Polícia Militar.

A passeata marca o período de quase quatro semanas de noites violentas em toda a Região Metropolitana de São Paulo. Desde de 24 de outubro, mais de 170 pessoas foram mortas a tiros, entre elas policiais militares, agentes penitenciários e guardas civis. Este número também leva em consideração suspeitos mortos em confrontos com a polícia.De acordo com a CET a Avenida Paulista teve lentidão em toda sua extensão, nos dois sentidos, como reflexo da ocupação, mas às 17h40 o tráfego já estava normalizado. O fluxo de veículos na Avenida Doutor Arnaldo não sofreu alterações por conta da manifestação.