Familiares de vítimas da Kiss passam noite em vigília Centenas de familiares, amigos, sobreviventes e pessoas solidárias participaram de uma vigília com uma série de homenagens às vítimas do incêndio da boate Kiss na madrugada desta segunda-feira, 27, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O horário foi escolhido para coincidir com o exato primeiro ano da tragédia que matou 242 pessoas. Por volta das 3h de 27 de janeiro de 2013, o fogo provocado pela fagulha de um artefato pirotécnico usado pela banda que tocava no local espalhou-se pelo telhado da casa noturna. A fumaça asfixiou a maioria das vítimas em poucos minutos.