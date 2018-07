Familiares de vítimas da TAM se reúnem em São Paulo Familiares das vítimas do acidente com um avião Airbus A-320 da TAM, vôo JJ-3054, no julho do ano passado, realizam mais um encontro neste fim de semana, em São Paulo. Amanhã, os delegados Aldo Galiano, Antonio Carlos de Menezes Barbosa, o superintendente do Instituto de Criminalística, Celso Perioli, e o perito do inquérito do acidente, Antonio Nogueira, prestarão informações sobre o andamento das investigações aos familiares. O brigadeiro Kersul, responsável pelas investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidente (Cenipa), também falará sobre as prováveis conclusões do relatório. Ainda no sábado, os familiares estarão reunidos com o criminalista Eduardo César Leite, advogado contratado pelas famílias, para avaliar aspectos legais das investigações. Um ato ecumênico em homenagem às vítimas encerra, à noite, as atividades da Associação das Famílias e Amigos das Vítimas do Vôo TAM (Afavitam), no auditório do Quality Suite Congonhas, na zona sul da capital paulista. No domingo, os familiares deixarão o hotel se dirigindo ao local do acidente, onde, às 16 horas, serão depositadas flores e gravadas 199 estrelas para lembrar as vítimas da tragédia.