Familiares de vítimas lembram os três anos do acidente da TAM A Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAM JJ 3054 (AFAVITAM) estão reunidos no hotel Bourbon Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, zona sul de São Paulo, desde às 9h30 deste sábado, 17, para lembrar os três anos do acidente com o Airbus da TAM que matou 199 pessoas no dia 17 de julho de 2007.