Familiares dos passageiros do AF 447 formam comissão

Amanhã, às 10 horas, a comissão promoverá uma missa em memória dos desaparecidos na Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro. Nesta manhã, a ideia de viajar até o Recife dividiu os familiares reunidos pela Air France no Hotel Windsor, na orla da Barra da Tijuca. Alguns avaliavam que o sistema montado pela Marinha e pela Aeronáutica, que disponibilizaram oficiais em contato direto com a base de operações em Recife, seria suficiente.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo. Ontem (2), o Ministério da Defesa brasileiro confirmou o acidente, com base em destroços encontrados próximo à costa do País.