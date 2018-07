Familiares e amigos se despedem de Alberto Tamer Familiares, amigos e colegas de profissão estão reunidos nesta tarde, no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, no velório do jornalista Alberto Tamer. Tamer, que trabalhou durante mais de 50 anos no jornal O Estado de S. Paulo na área de economia, morreu neste domingo de insuficiência cardíaca após passar uma cirurgia no coração.