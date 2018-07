Familiares iniciam velório coletivo no RS Familiares iniciaram, no final da tarde deste domingo, o velório dos mortos no incêndio que atingiu a boate Kiss, em Santa Maria (RS), região central do Rio Grande do Sul. O velório coletivo está sendo realizado em um ginásio do Centro Desportivo Municipal, ao lado do pavilhão para onde os corpos retirados da casa noturna foram levados. Alguns corpos deverão ser sepultados ainda hoje.