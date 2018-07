Famílias de bebês trocados passarão juntas Dia das Mães O drama de duas famílias de Goiás que tiveram os bebês trocados no ano passado numa maternidade de Goiânia vai terminar com um churrasco de boas-vindas às crianças no domingo, Dia das Mães, em Nerópolis - cidade onde as duas mães decidiram fixar residência, em casas vizinhas, para ficarem mais perto dos bebês com quem conviveram por um ano e um mês.