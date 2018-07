Famílias de PMs mortos durante folga receberão seguro O governo do Estado de São Paulo vai pagar seguro de vida às famílias de policiais militares que forem mortos mesmo quando estiverem de folga. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, hoje o seguro é pago às famílias de PMs que estavam trabalhando ou em trânsito - de casa para o trabalho e vice-versa. O anúncio foi feito na sexta-feira (19) pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). "Aqueles que morreram por ser policiais, mesmo não estando em serviço, terão seguro", disse Alckmin.