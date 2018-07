Famílias de sem-teto serão retiradas de área em Mauá A Polícia Militar já está preparada para fazer a retirada de cerca de 150 famílias de sem-teto que ocupam um terreno no Jardim Lisboa, em Mauá, no Grande ABC, desde o dia 28 de março deste ano. A operação está prevista às 6h30 desta terça-feira. A ocupação do terreno em Mauá faz parte de uma série de invasões que ocorreram no mesmo dia em diversos pontos do país. Entre as áreas ocupadas pelo MTST no dia 28 de março, há uma pertencente a um convento, no Jardim Santa Terezinha, em Campinas (SP) e outra no Jardim Tomé, em Embu, na Grande SP. As invasões fizeram parte de uma manifestação nacional chamada "Jornada de Lutas", que foi realizada em nove estados.