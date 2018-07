Famílias desabrigadas após incêndio terão auxílio

Em nota, a Prefeitura afirma que as famílias desabrigadas serão inscritas no programa Parceria Social, que prevê subsídio para pagamento de aluguel. No entanto, não há datas no informe que possam afirmar a conclusão do programa, previsto no Plano Municipal de Habitação.

Até as 11 horas desta sexta-feira, 145 famílias haviam sido cadastradas por agentes públicos que estavam no local. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS) é o órgão responsável por oferecer às famílias abrigo, além de refeição. A Prefeitura diz que serão distribuídos 450 colchões, 200 cestas básicas e 200 kits de higiene.