Famílias desalojadas começam a deixar escolas em SC Quatro das cidades de Santa Catarina mais atingidas pelas fortes chuvas no fim do ano passado se preparam para retomar as aulas nas escolas da rede pública a partir de fevereiro. As Secretarias de Educação de Ilhota, Blumenau, Gaspar e Joinville providenciam reformas de prédios e planejam remanejamento de estudantes de colégios transformados em abrigo. Muitas escolas já começam a ser desocupadas por centenas de famílias que perderam suas casas. Galpões provisórios serão erguidos em Blumenau. Em Gaspar e Ilhota, as prefeituras ainda estudam o destino dos desabrigados. Em Joinville não há famílias em escolas públicas. De acordo com dados oficiais, 32.853 pessoas se mantêm na condição de desalojadas e desabrigadas em Santa Catarina desde as fortes chuvas que causaram a morte de 135 pessoas. Desse total, 5.617 são os desabrigados, mantidos em abrigos do Estado ou de prefeituras. Em Blumenau, terão de ser desativados 14 abrigos montados em escolas. O início do ano letivo já foi adiado do dia 9 de fevereiro para o dia 25. Enquanto a situação não é normalizada, a prefeitura realocará os estudantes e poderá até alugar prédios para as aulas. A cidade perdeu duas escolas e um centro de educação infantil. Ao todo, 28 das 67 creches e 16 das 50 escolas básicas foram afetadas. Para a compra de terrenos e a reconstrução das unidades, o Ministério da Educação liberou R$ 10 milhões para Blumenau. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.