Famílias gastam mais com saúde e carros do que alimentação--IBGE Os gastos das famílias brasileiras com compra de remédios, serviços médicos e bens duráveis, como carros e eletrodomésticos, aumentaram, mas diminuíram com alimentação, educação e cultura, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira.