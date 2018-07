Famílias invadem terreno em Pampulha, BH

Desde o início da ocupação, a Polícia Militar de Minas Gerais está presente no local. Durante a madrugada de hoje, ao tentarem invadir outra área, houve conflito entre os invasores e a Polícia Militar. Três pessoas foram presas, uma delas com um facão, e um policial foi ferido com uma pedrada.

Algumas famílias estavam no local há quatro dias, mas o movimento ganhou força na quinta-feira, véspera de feriado, quando mais de 400 pessoas montaram barracas de lona para reivindicar moradia e trabalho e firmaram o acampamento. Segundo os organizadores do movimento, as famílias vivem em condições precárias. A intenção do grupo é construir casas e iniciar produção agrícola para sustento próprio.

As famílias são provenientes de vários bairros da região metropolitana de Belo Horizonte, como Novo Boa Vista, Céu Azul e região do Barreiro. Os representantes dos invasores afirmam que o terreno está abandonado há muitos anos e acumulou uma dívida de cerca de R$ 18 milhões em IPTU.

A situação hoje está tranquila. O cerco da PM foi desfeito e alguns carros realizaram ronda de rotina no local. Representantes de uma construtora, que se diz proprietária da área, disseram não haver dívidas e entraram com o pedido de reintegração de posse no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a decisão só deve sair após o feriado.