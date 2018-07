Famílias querem revisão de indenização no caso TAM As famílias das vítimas do vôo 3054 da TAM querem que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reveja o valor do reajuste do seguro obrigatório (Reta) que as companhias aéreas devem pagar em caso de acidentes. Ontem, em reunião com o diretor da agência Marcelo Guaranys, os representantes das famílias alegaram que, pelos cálculos do Ministério Público de São Paulo, o valor das indenizações deveria chegar a R$ 140 mil. Na segunda-feira, a Anac determinou que o valor a ser pago é de R$ 40.950. Em nota, a Anac alegou que o reajuste foi determinado de acordo com a tabela de correção monetária usada pelo governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.